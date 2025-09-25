Danimarca avvistati droni in altri quattro aeroporti | Chiuso lo scalo di Aalborg dopo l' avvistamento
Von der Leyen: "Abbattere i jet russi è un'opzione sul tavolo" Zelensky all'Onu: "Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza". Germania: "La Russia provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: danimarca - avvistati
Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo
Attenzione. Chiuso lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Aalborg, in Danimarca. Avvistati dei droni. - X Vai su X
Droni sospetti, chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore di fermo gli scali hanno riaperto, indagini in corso #Droni #Aeroporti #Cop - facebook.com Vai su Facebook
Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti - La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Riporta gds.it
Danimarca: chiude aeroporto di Aalborg a causa di droni - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it