Danimarca allarme droni vicino agli aeroporti Il ministro della Difesa | Attacco ibrido nessuna prova di coinvolgimento russo
Dopo l’allarme in Danimarca, dove nelle ultime ore è stata rilevata la presenza di droni di origine sconosciuta nello spazio aereo in prossimità di quattro aeroporti ( Aalborg, Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup ), è intervenuto il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, secondo cui si tratta di un “attacco ibrido” condotto da un attore professionista. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì e durante la notte, a pochi giorni da un precedente avvistamento di droni sull’aeroporto di Copenaghen, che aveva destato timori sull’eventuale coinvolgimento della Russia. Tuttavia, il ministro ha chiarito che non ci sono prove del coinvolgimento di Mosca e che i droni sembrano essere stati lanciati localmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
