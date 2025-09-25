Daniele scomparso da ore poco fa il tragico ritrovamento

Tvzap.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele era uscito da via Napoli, dove si trovava in sella a una mountain bike, intorno alle ore 19. Dopo quell’orario, nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. La famiglia ha lanciato subito l’allarme, preoccupata per l’assenza prolungata del ragazzo. La vicenda è stata raccontata nella serata di ieri dal programma televisivo Chi l’ha visto?, che ha dato ampio spazio al caso. Cos’è successo al ragazzo? Leggi anche: Lutto nella musica italiana, addio a un mito: aveva suonato con i più grandi Il disperato appello della zia di Daniele a Chi l’ha visto?. Durante la trasmissione, è intervenuta la zia del giovane, con un appello disperato rivolto al pubblico e alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

daniele scomparso da ore poco fa il tragico ritrovamento

© Tvzap.it - Daniele scomparso da ore, poco fa il tragico ritrovamento

In questa notizia si parla di: daniele - scomparso

“Purtroppo è il suo corpo”. Daniele trovato morto, triste epilogo sul 17enne scomparso

“Abbiamo trovato il suo corpo”. Tragedia immensa in Italia: Daniele era scomparso da ore, l’annuncio shock

daniele scomparso ore pocoTragedia a Mariglianella, Daniele trovato morto a 17 anni - Tragedia a Mariglianella dove, un ragazzo di 17 anni, è stato ritrovato morto nella giornata di oggi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Daniele Scomparso Ore Poco