Un matrimonio nel varesotto è finito con una condanna nei confronti dello sposo. A quattro anni di distanza, da quel settembre 2021, il tribunale monocratico di Varese ha pronunciato la sentenza di primo grado, condannando l’uomo a quattro mesi per minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento. Il tutto è avvenuto mentre il 35 enne era in un evidente stato di alterazione. L’uomo, dopo la cerimonio, è arrivato alla location della festa palesemente ubriaco e verso la fine ha iniziato a inveire contro lo staff perché avevano smesso di versargli il vino. Si è rivolto alla padrona di casa, una villa sul lago di Varese, con esclamazioni del tipo “ ti taglio la testa “, mimando il gesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dammi il vino o ti taglio la testa”: sposo minaccia i camerieri durante la sua festa di matrimonio e viene condannato a 4 mesi