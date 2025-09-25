Dall' uncinetto al legno dai saponi ai fiori Ecco chi sono i nuovi artigiani romani

C’è chi ha ripreso in mano gli studi del passato, chi sin da piccolo si è dilettato con l’uncinetto e chi ha scoperto l’artigianato da grande. Alcuni lo hanno reso un mestiere, il principale, altri lo portano avanti come seconda attività, perché lo desiderano o perché sono obbligati a causa dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it