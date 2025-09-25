Dall' evasione per raggiungere la ex fino alla fuga l' incidente e l' arresto

Un uomo di 27 anni è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre da parte della polizia, dopo un inseguimento in automobile, un incidente e una fuga a piedi. La rocambolesca serie di eventi ha avuto come protagonista un individuo evaso dagli arresti domiciliari, nel Rodigino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it