Dalle scale mobili all’audio Trump accusa l’Onu di sabotaggio | È una vergogna Tre eventi inquietanti La replica da Palazzo di Vetro
“Ieri alle Nazioni Unite si è verificata una vera vergogna: non uno, non due, ma tre eventi davvero inquietanti! Non è stata una coincidenza, è stato un triplice sabotaggio alle Nazioni Unite. Dovrebbero vergognarsi”. Donald Trump accusa l’Onu di sabotaggio in un post su Truth dopo il suo intervento di martedì al Palazzo di Vetro. Immediata però la risposta delle Nazioni Unite, attraverso il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric: “Il segretario generale ha informato la missione permanente degli Usa che è stata già ordinata un’approfondita indagine e comunicato che l’Onu è pronta a collaborare in piena trasparenza con le autorità interessate Usa per determinare cosa abbia causato gli incidenti riferiti dagli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
