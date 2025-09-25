Si è conclusa la campagna estiva dei Carabinieri del Nas con oltre 3.500 ispezioni in tutta Italia. Riscontrate 1.331 irregolarità, 1.291 persone segnalate e 2.146 violazioni accertate. Sequestrati alimenti e bevande non conformi per un valore di 38 milioni di euro. Particolare attenzione a botulismo e prodotti cosmetici tossici: a Bologna sospesa un'azienda agricola per gravi carenze igienico-sanitarie, a Napoli bloccata la vendita di 800 confezioni di gel semipermanente contenente sostanze vietate dall'Ue. È questo il bilancio dell'operazione, che con la fine dell'estate si è chiusa, "Healthy Summer 2025", la campagna lanciata a giugno dai Carabinieri del Nas per vigilare sulla salute pubblica e garantire vacanze sicure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dalle Rsa fino allo street food, sequestri Nas per 38 milioni