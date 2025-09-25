Dalle auto di lusso al carcere | imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata sconterà sei anni

Desenzano del Garda (Brescia), 25 settembre 2025 –  ???? Sei anni. È la condanna inflitta ieri dal gup Stefano Franchioni a Massimiliano Lo Maglio, imprenditore torinese di casa a Desenzano - ma ora è in carcere, dove sconta peraltro un cumulo pena per vicende pregresse - arrestato nell’autunno scorso dalla Finanza con una sfilza di accuse: dalla bancarotta fraudolenta alla truffa aggravata (per il conseguimento di erogazioni pubbliche non spettanti), dai reati tributari all’indebita percezione del reddito di cittadinanza passando per riciclaggio.  Audi e Porsche nel garage . Lo Maglio, 46 anni, pluripregiudicato per reati fiscali e contro il patrimonio, affrontava il processo in abbreviato per 23 imputazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

