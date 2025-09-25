Dalle auto di lusso al carcere | imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata sconterà sei anni

Desenzano del Garda (Brescia), 25 settembre 2025 – ???? Sei anni. È la condanna inflitta ieri dal gup Stefano Franchioni a Massimiliano Lo Maglio, imprenditore torinese di casa a Desenzano - ma ora è in carcere, dove sconta peraltro un cumulo pena per vicende pregresse - arrestato nell’autunno scorso dalla Finanza con una sfilza di accuse: dalla bancarotta fraudolenta alla truffa aggravata (per il conseguimento di erogazioni pubbliche non spettanti), dai reati tributari all’indebita percezione del reddito di cittadinanza passando per riciclaggio. Audi e Porsche nel garage . Lo Maglio, 46 anni, pluripregiudicato per reati fiscali e contro il patrimonio, affrontava il processo in abbreviato per 23 imputazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni

In questa notizia si parla di: auto - lusso

Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi

Evasione fiscale da 10 milioni di euro: arrestati due commercianti di auto di lusso

Di Natale Federico Pescara noleggio auto di Lusso

Sul mercato dell'usato ci sono delle berline extra lusso, il top di classe come la BMW Serie 7, l'Audi A8 e la Mercedes Classe S, al prezzo di una Golf. https://auto.everyeye.it/notizie/come-acquistare-auto-lusso-prezzo-golf-bmw-serie-7-audi-a8-829333.html? - facebook.com Vai su Facebook

Durante delle manifestazioni per la Palestina a Roma alcuni automobilisti, fermi nel traffico a causa del corteo, hanno salutato i manifestanti applaudendo e suonando i clacson in sostegno allo sciopero per Gaza. #roma #gaza #palestine - X Vai su X

Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni; Mafia: la Dia sequestra beni per 4 milioni, a Roma e in Toscana, a un imprenditore già in carcere; Finanza, sequestro milionario. Perricciolo finisce nel mirino. Tra i beni case e auto di lusso.

Evasione fiscale, sequestrati beni per un milione e mezzo di euro a un imprenditore dell'ottica - Le Fiamme Gialle, su disposizione del Tribunale giuliano, hanno confiscato una villa, due auto di grossa cilindrata, una collezione ... Si legge su rainews.it

Usura, sequestro milionario a un imprenditore - Estorsione col metodo mafioso, nei guai un imprenditore che opera nel settore della rivendita di auto di lusso sul territorio: sigilli a beni per quattro milioni di euro tra società e immobili ... Lo riporta latinaoggi.eu