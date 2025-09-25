Dall’Autonomia allo scaricabarile il governo scarica i ritardi del Pnrr sulle Regioni

Da una parte la spinta autonomista, che darebbe più potere alle Regioni. Dall’altra proprio una critica alle stesse Regioni, considerate le vere colpevoli dei ritardi del Pnrr sulla Sanità. Dal governo arriva il solito scaricabarile che, però, stavolta contrasta con la volontà della maggioranza di puntare sull’Autonomia. Il caso è quello della realizzazione dei progetti del Pnrr in materia di Sanità: per il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, l’andamento del Piano “dipende quasi in via esclusiva dalle Regioni”. Pnrr, per Foti la colpa dei ritardi sulla Sanità è delle Regioni. Rispondendo al question time alla Camera, Foti spiega che dalle Regioni “ci è stato detto di non preoccuparci”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dall’Autonomia allo scaricabarile, il governo scarica i ritardi del Pnrr sulle Regioni

Schlein: scenario economia drammatico ma governo fa scaricabarile - L'Italia è in uno "scenario drammatico, l'economia sostanzialmente ferma, c'è stato un calo della produzione industriale per 26 mesi consecutivi" ma da parte del governo ... Da notizie.tiscali.it

Ecco servito uno straordinario balletto di scaricabarile tra Confindustria e governo - Il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante un suo discorso, alla presenza della Presidente del Consiglio, ha chiesto un Piano Industriale Straordinario per l’Europa e per l’Italia e ha ... Da ilfattoquotidiano.it