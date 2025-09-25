Dalla pioggia al sole da 15 a 22°C in due giorni a Torino | le previsioni meteo

Una perturbazione interesserà il Piemonte nella giornata di venerdì 26 settembre, distribuendo piogge e rovesci sparsi più frequenti sulle zone alpine, appenniniche e sulle pianure adiacenti; fenomeni più deboli sono attesi invece sulle aree di pianura orientali. Secondo Lorenzo Badellino di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

