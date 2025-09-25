Donald Trump ha recentemente ordinato un’indagine federale sull’utilizzo dell’Autopen da parte dell’amministrazione Biden, accusando gli assistenti dell’ex presidente di averlo usato per mascherare un presunto declino cognitivo. Ma cos’è esattamente questo Autopen che ha scatenato un nuovo scandalo politico? Si tratta di un dispositivo robotico in grado di replicare firme utilizzando un braccio meccanico, e permettendo così di firmare documenti ufficiali a distanza. L’indagine di Trump, pur non contestando la legalità dell’Autopen, mira a verificare se sia stato usato per simulare la piena operatività di Biden, con gli assistenti che avrebbero preso il controllo dell’agenda presidenziale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dalla penna di Jefferson al braccio robotico: l'incredibile storia dell'Autopen e il suo ruolo nella politica americana