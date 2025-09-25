Dalla pace alla sicurezza sul lavoro a Cesena il consiglio generale della Fim Cisl Romagna

Cesenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto questa mattina a Cesena, nella Sala Vaienti della sede Cisl Romagna, il Consiglio Generale della Fim Cisl Romagna, un appuntamento di confronto e analisi per la federazione metalmeccanica della Cisl Romagna, che ha richiamato la partecipazione di delegati da tutta la Romagna. Presenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pace - sicurezza

Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: “Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo”

Mattarella, da 70 anni la Nato è presidio di pace e sicurezza

Nato, Mattarella: “Da 70 anni presidio di pace e sicurezza”

Sicurezza sul lavoro, imperativo agire - Un obiettivo, quello di riuscire a contenere vittime e infortuni, che appare ogni anno più difficile da cogliere. Da lanazione.it

Sicurezza sul lavoro oggi alla Fiera - Appuntamento con la sicurezza sul lavoro oggi alla fiera di Cesena con Sicim. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pace Sicurezza Lavoro Cesena