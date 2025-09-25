Dalla natura alla tecnologia l' immaginario scientifico svela tutti i segreti della luminescenza

Cosa hanno in comune le lucciole danzanti e quei braccialetti che, una volta piegati, diventano luminosi? E perché alcuni oggetti al buio emettono luce? A svelare i segreti della luminescenza sarà, domenica 28 settembre, l'Immaginario Scientifico di Pordenone nell'ambito della giornata di.

Villa di design immersa nelle colline del lago di Como: lusso, tecnologia e natura in perfetta armonia

Un ponte tra tecnologia e natura: arriva Sylva, il primo assistente digitale italiano interamente dedicato alla gestione del verde urbano. Uno strumento che supporterà tecnici, amministrazioni e cittadini nella conoscenza e valorizzazione del patrimonio arbor

Saipem a Immaginario Scientifico con esposizione permanente su tecnologie marine - Saipem debutta a Immaginario Scientifico, il museo triestino della scienza, interattivo e sperimentale, a partire dal prossimo 9 ottobre, con un'esposizione permanente dedicata alle ...

Musei: Immaginario Scientifico aprirà in Porto Vecchio - Apre nel Porto Vecchio di Trieste il nuovo Immaginario Scientifico Science Centre, museo della scienza interattivo e sperimentale che ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura ...