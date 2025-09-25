Dalla Flotilla al fronte est L’informativa di Crosetto che lega aiuti e deterrenza

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è presentato a Montecitorio per fare il punto sui due dossier che segnano l’agenda della Difesa. Da una parte la gestione degli aiuti diretti a Gaza attraverso la Flotilla e il ruolo delle navi italiane, dall’altra la crescente pressione sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica, con sconfinamenti e provocazioni che hanno messo in allerta la Nato. Un’informativa che ha tracciato un filo unico tra urgenze umanitarie e nuove minacce alla sicurezza europea. Il supporto italiano alla Global sumund flotilla Dopo aver ribadito la più ferma condanna per gli attacchi ricevuti dalla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, Crosetto ha ricordato che l’Italia ha già fatto molto “rispetto ad altri Paesi” per portare aiuti alla popolazione civile. 🔗 Leggi su Formiche.net

