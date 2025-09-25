Dal terribile incidente in Bahrain ai test con la Haas | Grosjean torna in pista

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota francese guiderà una monoposto del 2023. Al Mugello scenderanno in pista anche Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dal terribile incidente in bahrain ai test con la haas grosjean torna in pista

© Gazzetta.it - Dal terribile incidente in Bahrain ai test con la Haas: Grosjean torna in pista

In questa notizia si parla di: terribile - incidente

