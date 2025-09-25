Dal terribile incidente in Bahrain ai test con la Haas | Grosjean torna in pista
Il pilota francese guiderà una monoposto del 2023. Al Mugello scenderanno in pista anche Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Haas, Romain Grosjean torna al volante di una F1: test al Mugello cinque anni dopo l’incidente in Bahrain - Romain Grosjean torna al volante di una Formula 1 cinque anni dopo il terribile incidente in Bahrain. Riporta automoto.it
F1 News – Grosjean torna in Formula 1 dopo 5 anni: test speciale con la Haas a Mugello - Cinque anni dopo il terribile incidente in Bahrain che pose fine alla sua carriera in Formula 1, Romain Grosjean tornerà al volante di una monoposto di Formula 1 ... Si legge su newsf1.it