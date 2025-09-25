Dal silenzio alla presenza | ecco come l’Europa sta rientrando nella partita di Taiwan

Roma, 25 sett – Per trent’anni l’Europa è rimasta ai margini del dossier Taiwan, prigioniera della paura di irritare Pechino e incapace di agire fuori dall’ombra americana. Ma la guerra in Ucraina, l’emergere di nuove faglie geopolitiche e la crescente assertività cinese hanno cambiato la partita. Lo testimonia l’ultima Taipei Aerospace and Defence Technology Exhibition, dove — accanto ai giganti statunitensi — si è vista una presenza europea mai così rilevante dalla fine della Guerra Fredda. Il ritorno europeo a Taiwan. Alla fiera della difesa di settembre hanno fatto il loro ingresso Repubblica Ceca, Germania e Airbus, con gesti carichi di significato politico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Dal silenzio alla presenza: ecco come l’Europa sta rientrando nella partita di Taiwan

In questa notizia si parla di: silenzio - presenza

Cillian Murphy rompe il silenzio sulla sua presenza in 28 anni dopo: The Bone Temple

Matteo Massagrande e la trasformazione del silenzio in pittura. Tra echi lontani, ombre e ricordi, la vera protagonista delle opere di Matteo Massagrande è la luce, morbida e polverosa, che trasforma il vuoto in presenza intensa. Con una tecnica raffinata e u - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio: “Ecco perché ero in ospedale”/ Cos’è successo e come sta - Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio: "Ecco perché ero in ospedale", verità diversa da come sembra: cos'è successo e come sta Tina Cipollari di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela ... Riporta ilsussidiario.net

Rosalía replica agli attacchi per il suo silenzio sulla Palestina: «Il fatto che non usi i social come vorrebbero gli altri non significa che non condanni ciò che sta ... - Qualche giorno fa lo stilista spagnolo Miguel Adrover Barceló aveva rivelato di essersi rifiutato di vestire Rosalía perché la trentaduenne cantante non aveva mai sostenuto in pubblico la Palestina: ... Si legge su vanityfair.it