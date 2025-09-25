Dal Serchio al canale dei Navicelli | la storia delle acque pisane in 22 scatti

PISA – In occasione dei 550 anni dalla costituzione dell’attuale Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, il Comune di Pisa presenta la mostra fotografica Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza. L’iniziativa celebra l’evoluzione del territorio e il rapporto secolare della città con fiumi, canali e opere idrauliche. Curata da Fabio Muzzi, la mostra sarà inaugurata venerdì 26 settembre alle ore 9.00 nella saletta atrio di Palazzo Gambacorti, Lungarno Gambacorti. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30, con ingresso gratuito. In parallelo, le fotografie saranno visibili anche sui totem digitali collocati nel centro città. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

