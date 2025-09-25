Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, ha scelto Morcone, nel cuore del Sannio, per dare il via alla sua campagna elettorale. Al centro del suo progetto ci sono le aree interne, che Fico considera un valore aggiunto della Campania e non più territori dimenticati. “Le aree interne sono uno dei punti fondamentali del nostro programma – ha dichiarato –. Dobbiamo affrontare tutte le criticità, lavorare con gli amministratori locali e costruire un programma condiviso, con investimenti seri per evitare che queste terre vengano abbandonate”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Sannio la sfida di Fico: “Aree interne valore aggiunto della Campania”