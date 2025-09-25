Dal rischio pensioni zero alle soluzioni | il contributo dei Commercialisti al Senato

Calo demografico, pensioni a rischio per le nuove generazioni. È l’allarme al centro del convegno promosso dall’Area Lavori dell’ordine dei Dottori Commercialisti e dei revisori contabili, di giovedì 25 settembre presso la Sala ISMA del senato della Repubblica. Forti anche delle analisi della professoressa Rosa Cirillo del’Università Federico II di Napoli, porteranno al Senato proposte concrete per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Al centro dei lavori, moderati dal giornalista napoletano Alessandro Iovino, i nodi irrisolti che minacciano il futuro. Ai tavoli di lavoro, parlamentari, rappresentanti del Governo e dell’INPS, chiamati a discutere con la categoria soluzioni su ricongiunzioni, cumuli, fondi pensione e misure per bilanciare le dinamiche tra generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it