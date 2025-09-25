Dal ring al Grande Fratello | Matteo Azzali l’ex pugile che fermò due rapinatori

L'ex pugile parmigiano, ora maestro di boxe, è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello: qualche anno fa è stato coinvolto in un fatto di cronaca terminato con un lieto fine per lui, ma non per i malintenzionati. Per i nuovi concorrenti del Grande Fratello è arrivato il momento delle presentazioni. In attesa di vederli varcare la famosa Porta Rossa nella puntata di lunedì 29 settembre, i protagonisti hanno iniziato a raccontarsi davanti alle telecamere del reality. Il primo a farlo è stato Matteo Azzali, ex pugile e maestro di boxe parmigiano che lo scorso 14 marzo ha compiuto 47 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Grande Fratello: Matteo Azzali, il maestro di boxe che mise k.o. due rapinatori - Matteo Azzali, 47 anni, ex pugile professionista e oggi maestro di boxe, che lunedì 29 settembre varcherà la porta rossa della nuova edizione del Grande Fratello. Lo riporta comingsoon.it

