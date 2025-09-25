Dal Po al Mississippi | 70 anni di Zucchero

Blues, soul e storie vissute, senza mai perdere l’ironia e la verità di chi sa osservare il mondo con occhi attenti e il sorriso sotto il cappello L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dal Po al Mississippi: 70 anni di Zucchero

Zucchero, tra il Po e il Mississippi - I 70 anni di “Sugar” Fornaciari, una carriera nata sotto la stella del soul e del blues, che nei suoi dischi ha colorato con tocchi di italianità e goliardia ... Riporta rsi.ch

