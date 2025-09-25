Dal nucleare alle armi leggere Pyongyang prepara il rilancio delle sue forze convenzionali
Per anni, il nucleare è rimasto l’unica stella polare a guidare lo sviluppo militare della Corea del Nord. Non è difficile capire le ragioni di questa scelta: l’arma atomica ha rappresentato l’assicurazione ultima per la sopravvivenza del sistema autocratico socialista, che ha impiegato il suo arsenale nucleare come dissuasore nei confronti di ogni tipo di intervento esterno che avrebbe potuto mettere a repentaglio la stabilità del regime. Ma adesso la situazione sembra destinata a cambiare. Durante una recente ispezione presso un istituto nordcoreano specializzato in veicoli blindati tenuta nei giorni scorsi, il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato l’intenzione di adottare una politica volta a “promuovere contemporaneamente lo sviluppo delle forze nucleari e delle forze armate convenzionali” in occasione della prossima riunione importante del Partito dei Lavoratori, prevista per l’inizio del prossimo anno, sottolineando la necessità di migliorare le prestazioni di combattimento delle attrezzature militari convenzionali della Corea del Nord, oltre che di rafforzare la flotta del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: nucleare - armi
Guerra, patto Francia-Gran Bretagna sulla deterrenza nucleare: reazione congiunta se minacciate con armi non convenzionali
Dalla bomba nucleare per l'Ue alle armi per Kiev: il piano di Macron e Starmer contro Mosca
Le armi della Corea del Nord: ora Kim rilancia sul potenziamento nucleare
Nucleare, Pezeshkian all’Onu: “Non cercheremo mai di sviluppare armi di distruzione di massa” - X Vai su X
Nella serata di venerdì 26 settembre 2025, la Torre Civica di Casale Monferrato sarà illuminata di colore rosso in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. La ricorrenza, che quest'anno si celebra a ottant’anni dai tragici bo - facebook.com Vai su Facebook
Dal nucleare alle armi leggere. Pyongyang prepara il rilancio delle sue forze convenzionali - L’era del nucleare come unico pilastro di difesa nordcoreana sembra avviarsi al tramonto. Lo riporta formiche.net
Seul: "Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito" - young, diffusa pubblicamente durante una conferenza stampa, basata sui dati pubblici forniti da una serie di esperti La Corea ... tg24.sky.it scrive