dal nucleare alle armi leggere pyongyang prepara il rilancio delle sue forze convenzionali

Per anni, il nucleare è rimasto l’unica stella polare a guidare lo sviluppo militare della Corea del Nord. Non è difficile capire le ragioni di questa scelta: l’arma atomica ha rappresentato l’assicurazione ultima per la sopravvivenza del sistema autocratico socialista, che ha impiegato il suo arsenale nucleare come dissuasore nei confronti di ogni tipo di intervento esterno che avrebbe potuto mettere a repentaglio la stabilità del regime. Ma adesso la situazione sembra destinata a cambiare. Durante una recente ispezione presso un istituto nordcoreano specializzato in veicoli blindati tenuta nei giorni scorsi, il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato l’intenzione di adottare una politica volta a “promuovere contemporaneamente lo sviluppo delle forze nucleari e delle forze armate convenzionali” in occasione della prossima riunione importante del Partito dei Lavoratori, prevista per l’inizio del prossimo anno, sottolineando la necessità di migliorare le prestazioni di combattimento delle attrezzature militari convenzionali della Corea del Nord, oltre che  di rafforzare la flotta del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

