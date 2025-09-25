Dal marketing al Chelsea alla tequila | tutto su Brandon Berger il nuovo proprietario del Monza
Assieme a Lauren Crampsie, managing director, gestirà per la prima volta una squadra di calcio. Dalle sue passioni sportive agli investimenti in molteplici settori, ecco chi è il fondatore di Blv, il fondo che ha comprato il club brianzolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: marketing - chelsea
Amad Diallo (United) e Garnacho (Chelsea) beccati insieme su IG Coincidenza da procuratore in comune… o vera amicizia nonostante la rivalità? ? ? “Amicizia vera, il calcio non divide” “Solo business: il procuratore li spinge per hype” Voi che dit - facebook.com Vai su Facebook
Dal marketing al Chelsea alla tequila: tutto su Brandon Berger, il nuovo proprietario del Monza - Dalle sue passioni sportive agli investimenti in molteplici settori, ecco chi è il fondatore di Blv, il ... Come scrive gazzetta.it