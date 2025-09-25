Dal content creator al puppy player | cos’è successo al ragazzo morto davanti al computer?
Il 24 agosto, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, Leonardo Di Loreto, 27 anni, è stato trovato morto davanti al suo personal computer con una maschera antigas sul volto e una bomboletta di liquido refrigerante in mano. Le ipotesi si sono moltiplicate da subito: un suicidio, una drammatica sfida sui social, ma si pensa anche a un gioco erotico finito male. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso, sospeso tra gesto volontario e gioco mortale. Di sicuro, Leonardo ha trovato la morte in maniera insolita. Il ragazzo, infatti, è stato trovato senza vita mentre indossava una maschera antigas collegata a una bomboletta di liquido refrigerante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
