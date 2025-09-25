Dal comico al comitato | stop degrado
Aveva destato interesse una lettera aperta che a fine luglio il comico Claudio Batta (nella foto), volto noto di Zelig da anni residente in città, aveva scritto provocatoriamente al sindaco Cesare Nai: "Sindaco, a lei piace questa città?". Una missiva sottoscritta da più di 500 abbiatensi. Una denuncia sul degrado della città cui il sindaco non poteva esimersi dal replicare. Lo ha fatto incontrando una delegazione di cittadini. "Comprendo e condivido le giuste preoccupazioni che hanno dato vita a questo comitato – ha commentato Nai al termine del confronto – Voglio essere molto chiaro: non si tratta di problemi che ignoriamo, ma è evidente che le risposte date finora non sono state sufficienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dal comico al comitato: stop degrado.
