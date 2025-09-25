Dal Circeo a Gaza | 50 anni di memoria resistenza e dignità femminile

Cdn.ilfaroonline.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 settembre 2025 – Si terrà lunedì 29 settembre, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, l’evento “ Dal Circeo a Gaza: 50 anni di memoria, resistenza e dignità femminile ”, promosso dall’Associazione Il Valore del Femminile in collaborazione con Roma Capitale. Un appuntamento che intreccia testimonianza, cultura e impegno civile, con l’obiettivo di ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne non può limitarsi alla sola ricorrenza del 25 novembre, ma rappresenta un dovere quotidiano. “Un impegno che trova voce nell’arte, nella parola e nella memoria condivisa”, spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: circeo - gaza

“Dal Circeo a Gaza: 50 anni di memoria, resistenza e dignità femminile” - Un appuntamento che intreccia testimonianza, cultura e impegno civile ... Si legge su ilfaroonline.it

circeo gaza 50 anni'Dal Circeo a Gaza' convegno in Campidoglio - Si terrà lunedì 29 settembre alla Sala della Protomoteca in Campidoglio l'evento "Dal Circeo a Gaza: 50 anni di memoria, resistenza e dignità femminile", promosso dall'Associazione Il Valore del Femmi ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Circeo Gaza 50 Anni