Dal Circeo a Gaza | 50 anni di memoria resistenza e dignità femminile
Roma, 25 settembre 2025 – Si terrà lunedì 29 settembre, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, l’evento “ Dal Circeo a Gaza: 50 anni di memoria, resistenza e dignità femminile ”, promosso dall’Associazione Il Valore del Femminile in collaborazione con Roma Capitale. Un appuntamento che intreccia testimonianza, cultura e impegno civile, con l’obiettivo di ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne non può limitarsi alla sola ricorrenza del 25 novembre, ma rappresenta un dovere quotidiano. “Un impegno che trova voce nell’arte, nella parola e nella memoria condivisa”, spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
