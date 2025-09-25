Dal caro mensa a verde e tasse L’opposizione attacca la giunta

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passano i mesi, aumentano i problemi. L’opposizione formata da Pd, civica “Brugherio è Tua!” e Alleanza Progressista fa una ricognizione di metà mandato sull’operato della giunta Assi e il quadro è tutt’altro che confortante. "Registriamo una preoccupante tendenza dell’amministrazione ad accumulare problemi - osserva la minoranza -. Resta la questione del caro mensa, con rincari fino al 40% sulle tasche delle famiglie. Una situazione di sofferenza che denunciamo da quasi dieci mesi e che ha causato una mobilitazione dei genitori. Eppure, a luglio in consiglio comunale è emerso un “risparmio” sulle spese previste per il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dal caro mensa a verde e tasse l8217opposizione attacca la giunta

© Ilgiorno.it - Dal caro mensa a verde e tasse. L’opposizione attacca la giunta

In questa notizia si parla di: caro - mensa

Caro mensa a Imola, risparmio cercasi: spunta l’ipotesi tariffa giornaliera

“Caro mensa”, è bagarre in aula: "Servono aiuti per i genitori"

Il caro mensa in Consiglio: "Sospendere l’aumento"

Dal caro mensa a verde e tasse. L’opposizione attacca la giunta; Caro studi: Universitari al verde, presentato oggi il Report sul costo degli studi all’università.; Universitari “al verde”, quasi 17.500 euro l'anno per studiare fuori sede.

caro mensa verde tasseDal caro mensa a verde e tasse. L’opposizione attacca la giunta - L’opposizione formata da Pd, civica “Brugherio è Tua! Da ilgiorno.it

Caro mensa, la protesta va avanti: pranzo al sacco davanti al Comune - Il gesto dimostrativo di un gruppo di genitori contrari alla decisione della giunta di Santo Stefano Magra. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Caro Mensa Verde Tasse