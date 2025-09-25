Dal caro mensa a verde e tasse L’opposizione attacca la giunta

Passano i mesi, aumentano i problemi. L’opposizione formata da Pd, civica “Brugherio è Tua!” e Alleanza Progressista fa una ricognizione di metà mandato sull’operato della giunta Assi e il quadro è tutt’altro che confortante. "Registriamo una preoccupante tendenza dell’amministrazione ad accumulare problemi - osserva la minoranza -. Resta la questione del caro mensa, con rincari fino al 40% sulle tasche delle famiglie. Una situazione di sofferenza che denunciamo da quasi dieci mesi e che ha causato una mobilitazione dei genitori. Eppure, a luglio in consiglio comunale è emerso un “risparmio” sulle spese previste per il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

