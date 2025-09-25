Dal blues emiliano ai palchi mondiali il cappellaio matto dall’anima di cuoio festeggia il suo compleanno con uno show all' Arena di Verona

«C on Zucchero il bicchiere è sempre pieno», ha detto di lui una volta Bono. E aveva ragione. Adelmo Fornaciari – vero nome del re del soul italiano – oggi compie settant'anni e ha deciso di festeggiare in grande. Questa sera il musicista celebrerà il compleanno insieme al suo pubblico sul palco più iconico d'Italia: l'Arena di Verona. Il settimo di dodici concerti sold out del suo grande ritorno in stile con il tour Overdose d'amore. Una festa che unisce passato e futuro in uno show per celebrare la carriera di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

