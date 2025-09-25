Dal 6 ottobre i cantieri per la nuova via Manzoni Il Comune | Procederemo per isolati

Il Comune ha presentato alla cittadinanza il progetto esecutivo e il cronoprogramma del cantiere di riqualificazione e pedonalizzazione di via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari. La partenza dei lavori avverrà lunedì 6 ottobre.Il progetto esecutivo, in approvazione con determina dirigenziale.

