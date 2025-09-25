Dal 12 novembre la carta d’imbarco Ryanair sarà solo digitale

Spostata al 12 novembre la carta d’imbarco solo digitale per i voli Ryanair. Ma non mancano le polemiche per una decisione che penalizzerà i viaggiatori più anziani. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

dal 12 novembre la carta d8217imbarco ryanair sar224 solo digitale

Ryanair, addio alla carta d’imbarco cartacea: “Dal 12 novembre si vola solo con quella elettronica, non potrete più stamparla”

