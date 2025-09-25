Dal 12 novembre la carta d’imbarco Ryanair sarà solo digitale
Spostata al 12 novembre la carta d’imbarco solo digitale per i voli Ryanair. Ma non mancano le polemiche per una decisione che penalizzerà i viaggiatori più anziani. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ryanair, dal 12 novembre rischio supplemento di 55 euro per chi non avrà carta d’imbarco digitale - Secondo Assoutenti il vettore irlandese «dimentica di specificare quali sono i costi cui vanno incontro i passeggeri che si presenteranno al gate sprovvisti della carta d’imbarco digitale» ovvero un s ... Come scrive msn.com