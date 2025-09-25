Il Tribunale penale di Parigi ha condannato a 5 anni di carcere Nicolas Sarkozy, riconosciuto colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007, quando era ministro, presidente del partito di destra Ump e candidato all’Eliseo, per i finanziamenti libici alla sua campagna elettorale. Entro un mese l’ex presidente settantenne verrà convocato dalle autorità giudiziarie – entro un mese – per essere incarcerato, anche se i suoi legali faranno appello e cercheranno di ottenere la sua scarcerazione. A distanza di quindici anni da quando Sarkozy, all’apice del suo potere, ridacchiava con la Merkel su Silvio Berlusconi, messo alle strette col suo governo dalle forche caudine della Ue sui conti pubblici, l’ex presidente tocca il suo punto più basso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dai “sorrisini” con la Merkel su Berlusconi alle carceri francesi: Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni