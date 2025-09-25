Dagli sprechi del Covid al laboratorio stile Nasa | ecco dove a Palermo si studierà il Dna delle malattie rare

Sulle ceneri degli sprechi post pandemia, a Palermo nasce il primo polo regionale di Genetica medica della Sicilia. In eredità, il nuovo laboratorio diretto dalla rinomata e accreditata genetista Maria Piccione, porta con sé tutta la costosissima strumentazione che la Protezione civile aveva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

