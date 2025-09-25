Da Versalis via al ?piano? batterie ma i sindacati chiedono tempi certi per la gigafactory

Eni e Seri Industrial hanno avviato ufficialmente le attività della joint venture Eni Storage Systems a Brindisi. L?iniziativa segna un passaggio strategico nella transizione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

"Piano di committenza Versalis, servono garanzie occupazionali dopo la fermata impianti"

Luperti: bene la costituzione della società per le batterie. Ma adesso si passi realmente dalle parole ai fatti; Piano di committenza Versalis, servono garanzie occupazionali dopo la fermata impianti; Vertice sindacati-Eni sul destino di Versalis, stop al cracking entro il 2025: «Ma i nostri dipendenti non perderanno il posto».

