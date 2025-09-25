Da Svilar a Meret i 5 portieri italiani con più clean sheets nel 2025 | c’è una sorpresa sul podio
Dal super portiere della Roma, al bi campione d’Italia con i partenopei: scopri quali sono i 5 portieri attualmente in Serie A, che hanno mantenuto più volte la porta inviolata nel corso del 2025 (Ansa) – Calciomercato.it Il 2025 è arrivato nei suoi mesi conclusivi. Con l’arrivo dell’autunno ci apprestiamo a salutare anche quest’ennesimo anno, intenso e ricco di spunti calcistici interessanti. Se prendiamo in considerazione solamente l’anno solare, il 2025 ha rappresentato un punto di svolta per la Roma, la miglior squadra per media punti in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: svilar - meret
Serie A Most Clean Sheets after Matchday 3: Alex Meret - 2 Mile Svilar - 2 Michele Di Gregorio - 2 Franco Isreal - 2 - facebook.com Vai su Facebook
Da Svilar a Meret, i 5 portieri “italiani” con più clean sheets nel 2025: c’è una sorpresa sul podio - Dal muro giallorosso al bicampione d'Italia con il Napoli: scopri quali sono i 5 portieri "italiani" con più porte inviolate nell'anno solare ... Segnala calciomercato.it
Consigli fantacalcio 5^ giornata, i migliori portieri per fascia: muro Muric - La 5^ giornata di Serie A presenta diverse insidie per i fantallenatori, a partire dalla scelta del miglior portiere da schierare. calciodangolo.com scrive