Da Svilar a Meret i 5 portieri italiani con più clean sheets nel 2025 | c’è una sorpresa sul podio

Calciomercato.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal super portiere della Roma, al bi campione d’Italia con i partenopei: scopri quali sono i 5 portieri attualmente in Serie A, che hanno mantenuto più volte la porta inviolata nel corso del 2025  (Ansa) – Calciomercato.it Il 2025 è arrivato nei suoi mesi conclusivi. Con l’arrivo dell’autunno ci apprestiamo a salutare anche quest’ennesimo anno, intenso e ricco di spunti calcistici interessanti. Se prendiamo in considerazione solamente l’anno solare, il 2025 ha rappresentato un punto di svolta per la Roma, la miglior squadra per media punti in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

da svilar a meret i 5 portieri italiani con pi249 clean sheets nel 2025 c8217232 una sorpresa sul podio

© Calciomercato.it - Da Svilar a Meret, i 5 portieri “italiani” con più clean sheets nel 2025: c’è una sorpresa sul podio

In questa notizia si parla di: svilar - meret

svilar meret 5 portieriDa Svilar a Meret, i 5 portieri “italiani” con più clean sheets nel 2025: c’è una sorpresa sul podio - Dal muro giallorosso al bicampione d'Italia con il Napoli: scopri quali sono i 5 portieri "italiani" con più porte inviolate nell'anno solare ... Segnala calciomercato.it

svilar meret 5 portieriConsigli fantacalcio 5^ giornata, i migliori portieri per fascia: muro Muric - La 5^ giornata di Serie A presenta diverse insidie per i fantallenatori, a partire dalla scelta del miglior portiere da schierare. calciodangolo.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Svilar Meret 5 Portieri