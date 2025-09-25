Da Roma Termini ad Arezzo | in treno verso i Mercatini di Natale
L’estate è appena finita e già da lontano cominciamo a sentire il profumo natalizio e lo spirito delle feste. E, lo sappiamo, ci sono viaggi che cominciano già dal momento in cui si prende posto a bordo, e l’Espresso Natale da Roma Termini ad Arezzo è uno di questi. Ogni domenica, dal 30 novembre al 28 dicembre 2025, il treno speciale accompagnerà i viaggiatori che partono dalla Capitale tra paesaggi incantati e atmosfere festive, fino al cuore dei celebri Mercatini di Natale di Arezzo. Un modo unico e suggestivo per vivere la magia delle feste senza pensieri. Scopriamo insieme come funziona. Leggi anche: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali Da Roma ai mercatini di Natale di Arezzo: un viaggio lento tra panorami e atmosfere natalizie. 🔗 Leggi su Funweek.it
