Da Roma Termini ad Arezzo | in treno verso i Mercatini di Natale

Funweek.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate è appena finita e già da lontano cominciamo a sentire il profumo natalizio e lo spirito delle feste. E, lo sappiamo, ci sono viaggi che cominciano già dal momento in cui si prende posto a bordo, e l’Espresso Natale da Roma Termini ad Arezzo è uno di questi. Ogni domenica, dal 30 novembre al 28 dicembre 2025, il treno speciale accompagnerà i viaggiatori che partono dalla Capitale tra paesaggi incantati e atmosfere festive, fino al cuore dei celebri Mercatini di Natale di Arezzo. Un modo unico e suggestivo per vivere la magia delle feste senza pensieri. Scopriamo insieme come funziona. Leggi anche: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali Da Roma ai mercatini di Natale di Arezzo: un viaggio lento tra panorami e atmosfere natalizie. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - termini

Sciopero dei treni, ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in tutta Italia. Disagi a Roma Termini

Sciopero dei treni a Roma, caos alla stazione Termini: ritardi fino a un’ora

Sciopero treni, a Roma Termini 30 i convogli cancellati

Il treno super veloce da Roma e Milano non esiste più: viaggi anche di 5 ore - Lo studio effettuato da Altroconsumo ha fotografato una situazione critica per l'Alta velocità e gli Intercity ... Si legge su romatoday.it

FS, ecco un treno per brindare all'Oktoberfest - Partire di sera a bordo di un treno notturno per svegliarsi a Monaco di Baviera e brindare all’Oktoberfest. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Termini Arezzo Treno