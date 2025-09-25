Da Ravenna a Rimini in bici e in treno una staffetta per promuovere la ciclovia Adriatica

Da Ravenna a Rimini in bicicletta e treno per promuovere la ciclovia Adriatica e mostrare come cicloturismo e trasporto pubblico possano diventare una vera alternativa all’auto privata. È l’Adriatica Bike Tour 2025, la staffetta organizzata dalla Regione con l'Istituto sui trasporti e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ravenna - rimini

Sostenibilità ambientale e transizione energetica: Rimini e Ravenna in dialogo con Cina e Sudafrica

Cattivo odore su tutta la costa da Rimini a Ravenna: in corso controlli di Arpae e Vigili del fuoco

Un girone 'di ferro' per il Ravenna in serie C: i derby con Forlì e Rimini, e la Juventus Next Gen

Ecco il programma di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini - facebook.com Vai su Facebook

Dal porto di Ravenna alla fiera di Rimini. L'Emilia Romagna blocca Israele: all'evento sul turismo di Rimini escluso lo stand israeliano. L'ambasciatore israeliano in Italia attacca: "Propaganda elettorale". - X Vai su X

Regione, mobilità sostenibile: da Ravenna a Rimini con l’Adriatica Bike Tour - Su e giù, da Ravenna a Rimini in bicicletta e in treno, per promuovere la Ciclovia Adriatica e mostrare come cicloturismo e trasporto pubblico possano ... chiamamicitta.it scrive

In bici e in treno lungo la costa: parte l’Adriatica Bike Tour 2025 - romagnola: questo è l’Adriatica Bike Tour 2025, promosso dalla Regione insieme a ITL – ... Riporta ravennanotizie.it