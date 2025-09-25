Da Ravenna a Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour una staffetta per sensibilizzare i cittadini

Da Ravenna a Rimini in bicicletta e in treno, per promuovere la Ciclovia Adriatica e mostrare come cicloturismo e trasporto pubblico possano diventare una vera alternativa all’auto privata. È l’Adriatica Bike Tour 2025, la staffetta organizzata dalla Regione in collaborazione con Itl – Istituto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: ravenna - rimini

Sostenibilità ambientale e transizione energetica: Rimini e Ravenna in dialogo con Cina e Sudafrica

Cattivo odore su tutta la costa da Rimini a Ravenna: in corso controlli di Arpae e Vigili del fuoco

Un girone 'di ferro' per il Ravenna in serie C: i derby con Forlì e Rimini, e la Juventus Next Gen

#Mobilità sostenibile. Da #Ravenna a ##Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour 2025, per sensibilizzare i cittadini su cicloturismo e intermodalità. @irene_priolo e Frisoni: “Ciclabilità investimento per ambiente e sviluppo" La #notizia https://regionee - X Vai su X

Ecco il programma di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini - facebook.com Vai su Facebook

Da Ravenna a Rimini in bici (e in treno) con l’Adriatica Bike Tour - Da Ravenna a Rimini in bicicletta e in treno, per promuovere la Ciclovia Adriatica e mostrare come cicloturismo e trasporto pubblico possano diventare una ... Segnala ravennaedintorni.it

Mobilità sostenibile. Da Ravenna a Rimini in bici e in treno con l’Adriatica Bike Tour 2025 foto video - Adriatica Bike Tour 2025 per sensibilizzare i cittadini su cicloturismo e intermodalità e promuovere la Ciclovia Adriatica ... ravennanotizie.it scrive