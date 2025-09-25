Da questo giorno si cambia Ryanair l’avviso ufficiale sulla carta d’imbarco

Piccola grande rivoluzione sui trasporti aerei. In particolare la novità riguarda la compagnia Ryanair, una delle più popolari per i suoi prezzi competitivi e la diffusione sulla maggior parte d’Europa. Alcune cifre: Ryanair vola verso oltre 230 aeroporti in 37 Paesi europei e del Nord Africa, opera da oltre 90 basi e trasporta più di 200 milioni di passeggeri ogni anno con 3.000 voli giornalieri. Le cifre possono variare perché la linea è in continua evoluzione, ma ci siamo capiti. Ebbene Ryanair ha annunciato lo spostamento della data per il passaggio al 100 % digitale delle carte d’imbarco: da inizio prevista il 3 novembre, la transizione è rinviata al 12 novembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it