Da quando c’è il divieto di smartphone a scuola gli studenti parlano evviva! Ma prooof che ore sono me lo può dire lei?

Ma che bello! Incredibile. Straordinario, proprio. Gli studenti parlano. Si parlano, addirittura si toccano. Di più: fanno nuove conoscenze, chiedono come stai? a chi conoscevano già, e da dove vieni? al nuovo compagno appena inserito in classe. “Hai visto, frà? Lei si chiama Benedetta e viene dal tuo quartiere, la conoscevi?”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

