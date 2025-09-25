Da Paolo Bonfanti a Pacifico | continua il Pem Festival diretto da Enrico Deregibus
SAN SALVATORE MONFERRATO – Sono ancora molte le date in programma per la 20a edizione del “PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus e articolata su dieci comuni, con capofila San Salvatore Monferrato. I prossimi appuntamenti saranno con Paolo Bonfanti, Diego De Silva, Simone Torino, Antonio Dipollina e Pacifico. Tutti, come sempre, a ingresso gratuito. Venerdì 26 settembre, alle 21, al Teatro Verdi di Pontestura protagonista sarà Paolo Bonfanti. Una serata unica in cui uno dei più affermati bluesman e chitarristi europei selezionerà, canterà e racconterà una serie di canzoni in italiano a cui è legato, comprese alcune da lui stesso scritte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: paolo - bonfanti
