SAN SALVATORE MONFERRATO – Sono ancora molte le date in programma per la 20a edizione del “PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus e articolata su dieci comuni, con capofila San Salvatore Monferrato. I prossimi appuntamenti saranno con Paolo Bonfanti, Diego De Silva, Simone Torino, Antonio Dipollina e Pacifico. Tutti, come sempre, a ingresso gratuito. Venerdì 26 settembre, alle 21, al Teatro Verdi di Pontestura protagonista sarà Paolo Bonfanti. Una serata unica in cui uno dei più affermati bluesman e chitarristi europei selezionerà, canterà e racconterà una serie di canzoni in italiano a cui è legato, comprese alcune da lui stesso scritte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Da Paolo Bonfanti a Pacifico: continua il Pem Festival diretto da Enrico Deregibus