Da Palazzo di vetro a casa di vetro La proposta di Meloni all’Onu

Formiche.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidente Baerbock, Segretario Generale Guterres, colleghi delegati, signore e signori, Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità ma anche, forse soprattutto, densa di pericoli. Sospesi tra guerra e pace. Secondo il Global Peace Index 2024, nel mondo sono in corso 56 conflitti armati, il numero più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale. Viviamo cioè in un mondo profondamente diverso da quello in cui sono nate le Nazioni Unite, quando nel 1945, 51 Nazioni, che oggi sono diventate la quasi totalità, decisero di unirsi per fondare un’organizzazione internazionale che avesse come scopo principale quello di evitare la guerra. 🔗 Leggi su Formiche.net

da palazzo di vetro a casa di vetro la proposta di meloni all8217onu

© Formiche.net - Da Palazzo di vetro a casa di vetro. La proposta di Meloni all’Onu

In questa notizia si parla di: palazzo - vetro

Dal Palazzo di Vetro parte la riforma dell’Onu. Tutti gli appuntamenti di Meloni

Onu e Usa, separati in casa. E se il Palazzo di Vetro diventa un luogo ininfluente non è solo per colpa di Trump

Elogia la Nato, critica l’Onu. Trump a ruota libera dal Palazzo di Vetro

palazzo vetro casa vetroDa Palazzo di vetro a casa di vetro. La proposta di Meloni all’Onu - Presidente Baerbock, Segretario Generale Guterres, colleghi delegati, signore e signori, Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità ma anche, forse soprattutto, densa di peri ... formiche.net scrive

Meloni: Palazzo di Vetro deve essere anche una casa di vetro - (Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 'L'architettura delle Nazioni Unite che abbiamo costruito 80 anni fa è all'altezza delle sfide che la ... Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Vetro Casa Vetro