Da oggi su TikTok puoi supportare le tue cause benefiche preferite | ecco come
TikTok non è solo balli e trend virali. La piattaforma sta evolvendo, offrendo strumenti sempre più sofisticati per supportare le cause benefiche e trasformando i creator in veri e propri agenti di cambiamento. Il programma Change Makers, lanciato lo scorso anno e rinnovato per il 2025, seleziona 50 creator impegnati socialmente, fornendo loro formazione, risorse e opportunità concrete per massimizzare il loro impatto sulla community. Ma la vera novità riguarda l’introduzione di f unzionalità che permettono a tutti gli utenti di contribuire attivamente alle campagne di raccolta fondi. Avete visto un video con un adesivo per le donazioni che vi ha colpito? Ora potete aggiungere lo stesso adesivo ai vostri contenuti, amplificando la visibilità della causa e semplificando il processo di donazione per i vostri follower. 🔗 Leggi su Screenworld.it
