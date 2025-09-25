Da Napoli alla Ciociaria per truffare i vecchietti arrestata coppia di truffatori

Le indagini dei Carabinieri della locale Compagnia hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due malviventi che da Napoli organizzavano “viaggi” in Ciociaria per raggirare dei poveri anziani.Un uomo ed una donna di origini Campane che nel frusinate raggiravano ignare anziane vittime al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

napoli ciociaria truffare vecchiettiDa Napoli a Fiuggi per truffare gli anziani: coppia incastrata da due ottantenni - Si fingevano parenti o avvocati per ottenere denaro e gioielli: raggiri studiati nei minimi dettagli e colpi in serie. Da rainews.it

