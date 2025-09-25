Da Max Mara a Gucci | la Milano Fashion Week rivoluziona il blush

In questo momento gli occhi di tutti i fashion victim sono puntati su Milano. Da alcuni giorni, infatti, è iniziata la tanto attesa settimana della moda che mette in fermento tutta la città. Ad essere mostrate in passerella, in particolare, sono le collezioni PrimaveraEstate 2026 che, però, non svelano solo gli ultimi trend legati al fashion ma anche quelli relativi al mondo beauty, A conquistare l’attenzione di tutti in questo ambito, in particolare, è stata la sfilata di Max Mara presentando sulle passerelle un make-up nude portato a un nuovo livello di sofisticatezza. Il segreto? Un blush applicato in modo strategico, solo nel punto in cui la pelle si colora naturalmente dopo un pizzicotto. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da Max Mara a Gucci: la Milano Fashion Week rivoluziona il blush

