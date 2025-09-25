Da Marras va in scena la Diamond Skin | la pelle effetto diamante

La prima cosa a cui ho pensato osservando i beauty look della sfilata di Antonio Marras primavera estate 2026 è stata la pelle di diamante. Chi ha visto la saga di Twilight non può aver dimenticato l’effetto della pelle del vampiro che, colpita dai raggi solari, rifletteva la luce rivelando una meravigliosa Diamond Skin. La stessa pelle che Ricky Morandin, Head of MUA Kiko Milano, ha creato per questa sfilata. Marras crea la Diamond Skin: l’ispirazione. Foto Emanuela Ghislotti “Nel 1920 D.H. Lawrence arriva in Sardegna con la moglie, dove scrive il libro Sea and Sardinia, mentre la moglie manda una missiva a Jane Mansfield. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Marras va in scena la Diamond Skin: la pelle effetto diamante

In questa notizia si parla di: marras - scena

La corrida sta davvero uscendo di scena: in Spagna i numeri calano, in Colombia è vietata per legge, a Città del Messico si trasforma (almeno) in spettacolo senza sangue. Non è più intoccabile: è l’inizio della fine. Salva e condividi se pensi che la violenza - facebook.com Vai su Facebook

La sfilata Antonio Marras porta in scena un'opera ritrovata. Ad applaudirla c'è anche Sharon Stone - Ad applaudirla in front row anche Sharon Stone Antonio Marras, per la sua collezione autunno inverno 2025 ... Si legge su vogue.it

Antonio Marras riscopre un’opera perduta e la trasforma in una collezione romantica e dark - D’altra parte, come potrebbe essere il contrario: Antonio Marras è un narratore eccellente, il legame con la ... Segnala grazia.it