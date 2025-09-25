Da lunedì lavori sulla rete idrica di Vignola previste interruzioni del servizio
Da lunedì 29 settembre, HERAcquaModena inizierà un importante intervento di rinnovo della rete idrica a Vignola, nel tratto attualmente a servizio delle vie Caravaggio, Maremagna, Cellini, Begarelli e Giotto. Sarà, infatti posata una nuova condotta di 11 cm di diametro per una lunghezza di oltre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
