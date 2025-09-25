Da Gaza a Roma | i fratellini resi orfani e feriti da un bombardamento arriveranno all' Umberto I

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fratellini di Gaza rimasti orfani a causa di un bombardamento e gravemente feriti arriveranno a Roma per essere curati. Nei giorni scorsi il policlinico Umberto I aveva dato la propria disponibilità ad accogliere i due bambini, di 5 e 8 anni, e altri tre piccoli gazawi, di cui due sono malati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - roma

