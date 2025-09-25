Da Gaza a Roma | i fratellini resi orfani e feriti da un bombardamento arriveranno all' Umberto I

I fratellini di Gaza rimasti orfani a causa di un bombardamento e gravemente feriti arriveranno a Roma per essere curati. Nei giorni scorsi il policlinico Umberto I aveva dato la propria disponibilità ad accogliere i due bambini, di 5 e 8 anni, e altri tre piccoli gazawi, di cui due sono malati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Da Gaza a Roma: i fratellini resi orfani e feriti da un bombardamento arriveranno all'Umberto I - L'ospedale aveva dato la propria disponibilità ad accogliere i piccoli, in gravi difficoltà. romatoday.it scrive

Prima e dopo, ecco dove sono ora i fratellini simbolo della guerra a Gaza - Ahmed Younes è il giovane reporter che è riuscito a catturare in pochi attimi l'infanzia che porta sulle spalle tutto il peso della guerra. Come scrive dire.it