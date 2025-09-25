Da Fendi a Prada fino a Gucci | le scarpe più belle viste sulle passerelle di Milano

M ilano accende i riflettori sulla Primavera-Estate 2026. Dopo le tappe di New York e Londra, la settimana della moda italiana entra nel vivo con i primi show che già dettano le regole del nuovo guardaroba. Tra debutti e ritorni attesissimi, le scarpe conquistano la scena sui défilé di brand come Fendi, Prada, e Gucci. Anticipando già le tendenze della prossima stagione. Giorgio Armani in mostra a Milano X Dai modelli destinati a diventare icone alle varianti più sorprendenti con cui reinventare i look quotidiani, la PE 2026 si annuncia come un laboratorio di stile in continuo fermento. Per giocare d’anticipo e studiare i dettagli direttamente dalle passerelle, ecco le scarpe più desiderabili in una gallery aggiornata show dopo show. 🔗 Leggi su Iodonna.it

