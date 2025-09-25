Da congresso a Vienna novità nel trattamento di diabete e obesità

Milano, 25 set. (askanews) - Dal congresso della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito a Vienna oltre 13mila specialisti da tutta Europa, sono emerse novità significative nel trattamento di diabete e obesità, legate all'utilizzo di farmaci inibitori di GLP-1. I risultati dello studio ATTAIN-1, presentati al congresso e pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno confermato l'efficacia della molecola orale sperimentale orforglipron nella riduzione del peso corporeo e nel miglioramento dei parametri cardiometabolici. Massimiliano Caprio, Professore Ordinario di Endocrinologia e Nutrizione Umana, Università San Raffaele Roma:"I dati sono stati estremamente favorevoli, un profilo di sicurezza della molecola è stato ampiamente dimostrato e l'endpoint primario è stato raggiunto: alla dose massima i pazienti hanno raggiunto un calo ponderale medio superiore al 12% rispetto alla placebo e inoltre importanti endpoint secondari sono stati altresì raggiunti, soprattutto la percentuale di pazienti che raggiungevano target glicemici estremamente ambiziosi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

